乌兹别克斯坦总统签署关于宣传伟大诗人阿拜著作的决议

哈通社/塔什干/3月14日 -- 据乌兹别克斯坦总统官网消息，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫13日签署关于宣传哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜吾勒著作的决议。

据了解，该文件中强调了伟大哲学家、诗人阿拜•库南拜吾勒和他的著作不仅对哈萨克人民，还包括对乌兹别克人民在内的所有突厥民族精神文明复兴之路上具有不可磨灭的历史意义。阿拜•库南拜吾勒的生活及他的作品体现出了对祖国、民族以及全人类价值观忠诚的鲜明典范。



"考虑到对两国人民友谊和兄弟关系做出的巨大贡献以及为乌兹别克斯坦群众更多的了解到阿拜作品、为进一步加强文化和人道主义合作关系，阿拜•库南拜吾勒和他的著作应在乌兹别克斯坦得到更深入的研究和宣传。"决议中指出。



根据决议，为加强研究及宣传伟大哲学家、诗人阿拜•库南拜吾勒著作，将确定组委会的成员，并在一个月内制定出相关活动日程。



另外，决议相关文件中还提到了关于制定阿拜著作集和"乌兹别克-哈萨克文学交流"作品集的计划。



据悉，根据决议，乌兹别克斯坦尼扎米塔什干国立师范大学每年将举办题为"阿拜与乌兹别克文学"文学展；每年8月10日阿拜诞辰日之际，塔什干市各大诗人纪念碑前将举办各类活动；大学生及中学生之间将举办"阿拜文学作品"大赛。此外，关于阿拜•库南拜吾勒的生活和作品的文章及影视作品也将有望制定。对此，各大院校、军事单位计划举办主题晚会。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】