参议院议长访问印尼 会见印尼总统及多位高官

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 - 据参议院新闻处消息，参议院议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫13日访问印度尼西亚，同该国总统佐科•维多多及多位政府官员举行一系列会晤。

在同印尼总统维多多总统举行会谈期间，托卡耶夫议长代表纳扎尔巴耶夫总统，邀请印尼领导人于今年10月对哈萨克斯坦进行正式访问，并出席第六届世界和传统宗教领袖大会。



托卡耶夫强调，印尼等主要穆斯林国家领导人的参会，将有助于今年阿斯塔纳峰会的成功。



谈及双边关系的发展时，托科耶夫指出，今年是两国建交25周年，哈萨克斯坦始终非常重视同印尼发展全面互利合作。他表示，哈印两国在各领域的务实合作前景充满光明。



议长还介绍了在"光明大道"和"一带一路"对接框架下，哈-印之间的物流合作可能性。



此外，考虑到印尼在伊斯兰金融领域的丰富经验，哈萨克斯坦有意吸引该国金融机构参与阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的工作。





印尼总统维多多对哈萨克斯坦参议院代表团的到访表示欢迎，并强调了印尼作为最大的穆斯林人口国家，以及多元化民族和宗教信仰的国家，在互相尊重和宽容的原则上，对坚持殊途同归多样化团结的精神和共同维持国家的完整统一的重视。



维多多对哈萨克斯坦总统的邀请表示感谢，并并表示他打算采取一切必要措施扩大哈-印两国在政治、经济和文化等领域的广泛合作。





访问印尼期间，托卡耶夫议长还同印尼人民协商会议主席祖尔基弗利举行会谈，就加强两国议会间合作等议题进行了讨论。期间，议长向对方介绍了哈萨克斯坦的政治结构等情况。



印尼方面对了解纳扎尔巴耶夫总统新近提出的五大社会举措，以及政治改革和精神文明复兴计划等表现出了浓厚兴趣。





托卡耶夫议长随后会见了印尼人民代表会议议长班邦。双方就加强两国立法机构间的合作的重要性进行了讨论。



据悉，托卡耶夫议长14日还将会见印尼副总统优素福•卡拉。



【编译：木合塔尔·木拉提】