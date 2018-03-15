纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》发布仪式在巴库举行

哈通社/巴库/3月15日 -- 据哈通社驻阿塞拜疆记者报道，位于巴库市的哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆近日举行纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》发布仪式。

消息称，发布仪式吸引哈萨克斯坦友谊俱乐部成员、阿利耶夫"阿-哈"国家友谊联盟成员、阿塞拜疆社会、政治、科学及文化领域代表人物以及媒体代表参加。

据了解，活动中发表讲话的哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使贝布特•伊萨巴耶夫就该书的主要内容进行了介绍。此外，他还向与会代表们透露了该书中讲述的哈萨克斯坦独立初期在各领域所取得的33个主要成果。



另外，伊萨巴耶夫还提到本书中哈萨克斯坦与突厥国家之间展开的联合工作，其中主要提及了关于哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边合作关系的篇章。

发布仪式期间，与会代表以现代政治角度对《独立时代》一书给于了高度评价。

阿利耶夫"阿塞拜疆-哈萨克斯坦"国家友谊联盟主席埃尔达尔·居纳伊教授表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的《独立时代》应成为任何不能漠视国家命运的人的囊中之物。因为，《独立时代》不仅对过去进行了评价，还明确了哈萨克斯坦今日与未来50年的发展概念。



据巴库斯拉夫大学教授尼扎米·马梅多夫-塔基索伊透露，纳扎尔巴耶夫总统的这一著作将成为所有突厥民族的通用书籍。

【翻译：冰山】