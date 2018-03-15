总统：哈萨克斯坦与中亚国家间并无未解决的边境问题

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 纳扎尔巴耶夫总统15日在总统府举行的中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议总结新闻发布会上表示，哈萨克斯坦与中亚国家无未解决的边境问题。

"我们为各国家之间制定统一立场共同提出了确定各国安全理事会间的五方定期咨询机制。" 纳扎尔巴耶夫总统说。



另外，纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦已完成与所有中亚国家之间的边界划分条件。



"边境划分工作已完成，同乌兹别克斯坦也完成了划分协议。哈萨克斯坦与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦拥有共同边境交界点。所有协议已签署，并无任何未解决的边境问题。



纳扎尔巴耶夫总统回忆道，当边界问题没有解决时曾发生过冲突事件。



总统说："我想再次强调这是一个非常重要的时刻。代表团领导们对我们加强地区安全与稳定的进程表示支持。"



值得一提的是，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫以及土库曼斯坦议会议长努尔别尔德耶娃女士出席了15日在总统府举行的中亚国家首脑峰会首次工作（咨询）会议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】