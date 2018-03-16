米尔济约耶夫：为在塔什干建造托列毕官陵墓而感到自豪

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫15日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"庆典开幕仪式上表示，哈萨克斯坦伟大诗人、哲学家阿拜•库南巴耶夫的著作将在乌兹别克斯坦得到深入研究及广泛宣传。

米尔济约耶夫说："对此，近日通过了相关决议。根据决议，哈萨克伟大诗人、哲学家阿拜•库南巴耶夫的著作将得到深入研究并广泛宣传。"



另外，米尔济约耶夫还谈到了哈-乌两国兄弟关系以及在塔什干市建造的托列毕官陵墓。



"我们为在塔什干市建造托列毕官陵墓而感到自豪。去那儿祈福的人们当中有乌兹别克人，也有兄弟民族哈萨克群众。我还记得，当您，尊敬的努尔苏丹•阿比舍吾勒对乌兹别克斯坦进行正式访问时，我们共同造访该陵墓，并共同纪念了呼吁两国人民友谊以及和平相处的伟大历史人物。我认为，当我们的祖先看到两国目前的友谊以及真诚和开放的关系会感到高兴。所有人民，其中包括哈萨克、柯尔克孜、土库曼、塔吉克、乌兹别克以及其他在中亚生活的民族有望得到今天这样和睦相处的日子。这也是命运注定的。因此，我们必须努力保护我们共同的家园。"乌兹别克斯坦总统说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在开幕仪式期间向乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫授予了"友谊"奖章。此外，阿斯塔纳市将有望为中亚突厥语政治家、语言学家、诗人阿里希尔•纳沃伊竖立纪念碑。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】