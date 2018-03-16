国务秘书会见完成大使任期的意大利驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃16日在总统府会见已完成任期的意大利驻哈萨克斯坦特命全权大使斯特凡诺•拉瓦尼亚。

"在您工作任期期间，我们取得了重要工作的成果，尤其是2015年纳扎尔巴耶夫总统访问米兰并参观2015米兰世博会期间，您在组织相关会议等事务中起到了重要作用。此外，两国在经贸合作方面得到了有效发展。意大利成为了我国在欧洲的重要合作伙伴之一" 阿布德哈勒科娃说。



会谈期间，国务秘书还谈到近日举行的意大利议会选举。





"希望意大利新议会将与我们的外交使团继续展开积极合作。此外，我对意大利积极参与在哈萨克斯坦举行的2017阿斯塔纳世博会表示衷心感谢。世博会期间，意大利国家馆展示了其独特的绿色科技以及节能领域的先进科技成果。" 阿布德哈勒科娃说。



国务秘书指出，相信拉瓦尼亚先生回到意大利后也能为解决有关哈萨克斯坦方面的问题上做出贡献。



阿布德哈勒科娃最后还说道："根据议程有两个问题。首先是，哈萨克斯坦与欧盟国家之间拥有扩大伙伴关系的相关协议，目前已有23个国家签署通过了该协议。我们也希望意大利政府也能通过该协议。其次是，我真诚邀请您和贵国代表出席于2018年10月在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。"



值得一提的是，2017年哈萨克斯坦与意大利贸易总额达96亿美元。2005-2017年期间，意大利向哈萨克斯坦进行的直接投资总额达58亿美元，而目前在哈萨克斯坦的意资联合企业共有228家。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】