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    10:44, 19 三月 2018 | GMT +6

    "国家心脏-阿斯塔纳"五人制足球比赛在中国北京落下帷幕

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    哈通社/北京/3月19日 -- 据哈通社驻华记者报道，哈萨克斯坦驻华大使馆近日举行旨在庆祝阿斯塔纳20周年的"国家心脏-阿斯塔纳"五人制足球比赛。

    消息称，赛事吸引5支队伍，近40名选手参赛。其中包括，哈萨克斯坦外交官、留学生、国有公司代表等人以及他们的家属。期间，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫向各位参赛代表送上祝福。

    根据赛事结果，共打进7球的阿扎玛特•铁勒泰获得最佳球员称号，而阿布塔勒普•阿伊玛罕诺夫获得最佳守门员。

    "此次赛事为远在他乡的我们感受到阿斯塔纳20周年节日氛围创造了机遇。首都庆典对于所有哈萨克斯坦群众们具有重要意义。" 铁勒泰接受记者采访时说道。

    值得一提的是，旨在庆祝阿斯塔纳20周年庆典的"国家心脏-阿斯塔纳"活动还将举办各项社会政治及文化活动。该文件于2017年9月27日由纳扎尔巴耶夫总统签署通过。

    据悉，哈萨克斯坦驻华大使馆还计划举办篮球比赛以及各类演出、展会等一系列文化活动。此外，大使馆上个月还举办了网球比赛。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

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