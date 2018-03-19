匈牙利将为哈萨克斯坦留学生增加旅游业专业奖学金名额

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使安德拉什•巴拉尼19日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，匈牙利政府计划增加哈萨克斯坦旅游领域专业留学生奖学金名额。

此前有报道称，2018年匈牙利政府将为哈萨克斯坦留学生提供200个奖学金名额。

巴拉尼说："两国之间教育领域协议期限将于今年结束。但双方计划进行谈判，签署新的协议。我们将考虑哈方对部分专业增加奖学金名额请求。当然，若哈方希望对某专业方向增加奖学金名额，我们一定会批准，其中包括旅游业。"

据他介绍，哈匈两国于2013年签署教育领域协议，并根据协议双方每年为两国留学生提供45个奖学金（学士-20个、研究生-20个、博士-5个）。两国高校交换生项目于2014年启动。

此外，根据匈牙利政府建议，该国政府2016年开始对哈萨克斯坦留学生提供200个奖学金名额。2017年，共有1千多名哈萨克斯坦大学生申请该奖学金项目。



巴拉尼还称，匈牙利政府2月19日通过决定，2019-2020年学期对哈萨克斯坦留学生提供的奖学金名额将由之前的200增加至250个。

【编译：小穆】