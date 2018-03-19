中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:55, 19 三月 2018 | GMT +6

    匈牙利将为哈萨克斯坦留学生增加旅游业专业奖学金名额

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使安德拉什•巴拉尼19日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，匈牙利政府计划增加哈萨克斯坦旅游领域专业留学生奖学金名额。

    此前有报道称，2018年匈牙利政府将为哈萨克斯坦留学生提供200个奖学金名额。

    巴拉尼说："两国之间教育领域协议期限将于今年结束。但双方计划进行谈判，签署新的协议。我们将考虑哈方对部分专业增加奖学金名额请求。当然，若哈方希望对某专业方向增加奖学金名额，我们一定会批准，其中包括旅游业。"

    据他介绍，哈匈两国于2013年签署教育领域协议，并根据协议双方每年为两国留学生提供45个奖学金（学士-20个、研究生-20个、博士-5个）。两国高校交换生项目于2014年启动。

    此外，根据匈牙利政府建议，该国政府2016年开始对哈萨克斯坦留学生提供200个奖学金名额。2017年，共有1千多名哈萨克斯坦大学生申请该奖学金项目。

    巴拉尼还称，匈牙利政府2月19日通过决定，2019-2020年学期对哈萨克斯坦留学生提供的奖学金名额将由之前的200增加至250个。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 外交 教育 匈牙利 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!