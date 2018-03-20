动物保护专家：雪豹是一种神秘而神圣的生灵

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 - 为保护雪豹而成立的志愿者俱乐部在哈萨克斯坦乌斯卡曼开展相关工作已有25年的时间。

据altaynews报道，在俱乐部成立25周年之际，创始人之一的奥列格•罗格诺夫19日出席了同当地青年的交流座谈会。



会上，罗格诺夫同大学生和高校青少年学子们开展了互动，并向他们讲述了自己的著作《圣山上的精灵》中收录的一些传说故事。



据传说，"冰山的腹地受到雪豹之灵的守护，精灵常常会帮助那些在高山上遭遇困境的登山者、游人当中的良善之辈，为他们指引方向。"



"虽然是强悍的肉食者，但雪豹从不曾主动攻击人类。雪豹能够战胜它所遇到的每一种动物，是至今仍然未被人们所熟知的神秘生灵。世界上有许多民族将它视为圣灵，对其予以高度的尊重。"奥列格•罗格诺夫说。



冰山当中的动植物种类并不多，但雪豹仍属于其中最为罕见的一类。



"我们的目的，是在社会上广泛的竖立其人们对雪豹的崇敬，让人们了解到这一生灵的无害性，呼吁人们保护雪豹。"他说。



值得一提的是，雪豹是哈萨克斯坦传统上的重要国家象征元素之一，许多纪念碑、城市徽章等都会绘制雪豹的形象。



【编译：木合塔尔·木拉提】