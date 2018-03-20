休斯敦举办活动庆祝纳乌鲁孜节

哈通社/阿斯塔纳/3月20日-美国休斯敦（德克萨斯州）某一中央公园举办了纳乌鲁兹节庆典活动。

据悉，在美国，每年的纳乌鲁孜节都会由来自土耳其、波斯尼亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆籍的旅美侨民举办庆祝活动。公园里会搭建帐篷，还有美味的传统民族佳肴。



今年节日，吉尔吉斯坦人搭建了很大的毡房，乌兹别克人准备了纳乌鲁孜粥，波斯尼亚人煮了羊肉。而哈萨克人准备的餐桌上，来自蒙古国的哈萨克族阿姨玛莎•呼斯别克亲手烹制的包子、包尔萨克和纳乌鲁孜粥，受到了人们的欢迎。



"在蒙古国，我们也会庆祝纳乌鲁孜节。我们会用7种不同的食材烹饪纳乌鲁孜粥。今年我们有幸和女儿一起在美国庆祝这个节日。我们来这里旅行，非常高兴看到这里的哈萨克族人民并没有忘记纳乌鲁孜这一传统节日。" 玛莎•呼斯别克阿姨说。







此外，还有来自休斯敦星期日哈萨克学校"shanyrak"的小朋友为大家献上了各种表演。一位名叫阿斯乐•吾特丽耶娃的姑娘还为这些小朋友们教会了哈萨克传统乐器冬不拉。







节目最后，大家还跳起了哈萨克民族传统舞蹈《黑走马》。



值得一提的是，大约有2000名哈萨克斯坦人居住在美国休斯敦。



























【编译：达娜】