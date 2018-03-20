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    18:11, 20 三月 2018 | GMT +6

    阿斯塔纳航空公司将于近期转换至夏季日程表

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    哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 据7kun.kz消息，阿斯塔纳航空公司将于3月25日起转换夏季日程表，夏季日程将于10月27日结束。

    根据夏季日程表安排，阿斯塔纳直达伦敦、基辅、鄂木斯克以及乌鲁木齐等航线将实现每日一班。每周航班数也有望得到增加，其中阿斯塔纳飞往莫斯科的航班增至12架次、圣彼得堡增至9架次、北京和比什凯克增至5架次、第比利斯4次架次，而阿拉木图飞往北京和第比利斯的航班将实现每日一班，而飞往莫斯科的航班将增至16架次、圣彼得堡增至10架次、基辅和比什凯克9架次、杜尚别5架次、巴库5架次以及香港3架次。

    值得一提的是，阿斯塔纳航空公司3月26日将正式开通阿特劳-法兰克福-阿特劳航线，6月2日则开通阿斯塔纳-秋明-阿斯塔纳航线，而于6月3日将开通阿斯塔纳-喀山-阿斯塔纳等新航线。

    据了解，阿斯塔纳航空公司航线将覆盖哈萨克斯坦12座城市，其中包括阿斯塔纳、阿拉木图、阿克套、阿特劳、阿克托别、乌拉尔、奇姆肯特、克孜勒奥尔达、乌斯卡曼、巴弗洛达尔、库斯塔奈以及卡拉干达等城市。

    据悉，阿斯塔纳航空公司目前以同汉莎航空、法国航空、香港航空、印度航空、韩亚航空、曼谷航空、阿提哈德航空以及土耳其航空等公司签署了代码共享协议以及25个联运协议。根据该协议，阿斯塔纳航空公司旅客将有机会在全世界400多个城市转机并办理手续。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    阿斯塔纳航空 社会 经济 黄金储备
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