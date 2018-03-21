国际纳乌鲁兹节：联合国希望春天带来希望 祝愿世界更加团结和谐正义

哈通社/3月21日 -- 据联合国新闻处消息，今天是国际纳乌鲁兹节，标志着春天的第一天，是天文学上的春分，通常于3月21日庆祝。联合国秘书长古特雷斯今天在纽约总部的庆祝活动上发表致辞指出，纳乌鲁兹节代表着新的一年的开始、春天的到来和自然的更新。

古特雷斯指出，今天，全球3亿多人庆祝纳乌鲁兹节。这个节日带来了机会，人们借此机会重申对和平、可持续发展和人权的承诺。 当看到世界各地所有的冲突，当看到移民和难民的困境，当看到世界许多地区仇外心理和种族主义抬头，人们意识到这个世界上没有任何东西比纳乌鲁兹的精神更重要。世界需要纳乌鲁兹的精神，以便能够实现和平、正义和理解，并有能力相互尊重，并有能力让全球各地的人们为了最高尚的价值观聚集在一起。

同时，秘书长伊拉克问题特别代表扬・库比斯（Jan Kubis）今天在纳乌鲁兹节之际发表致辞表示，今年，这一代表着复兴和希望的日子将用以庆祝打击"伊黎伊斯兰国"恐怖分子的胜利，同时也是为了纪念伊拉克和其人民所做的牺牲和面临的挑战，包括库尔德地区的人民。他说，伊拉克人民的决心、毅力和最重要的团结为反恐工作取得了历史性胜利。



阿富汗问题特别代表山本中通表示，联合国希望未来的一年能为阿富汗人民带来和谐，他们应该享有一个摆脱了冲突、充满繁荣和希望的未来。

世界各地有3亿多人庆祝纳乌鲁兹节，将其视为新的一年的开始。巴尔干地区、黑海盆地、高加索、中亚、中东及其他区域庆祝这一节日已有3000多年的历史。纳乌鲁兹节在巩固基于相互尊重和和平与睦邻的理想方面发挥着重要作用。它的传统和仪式反映了东西方的文化和古代习俗。在今天，纳乌鲁兹节的特色是走访亲朋、享受音乐庆典和传统美食。

联合国教科文组织认为，纳乌鲁兹节对加强人们之间相互尊重、和平及睦邻友好的关系发挥着重要作用。纳乌鲁兹节中的各种传统和仪式反映了东西方文明的文化和古老习俗，通过人的价值观的相互交流影响了东西方文明。该组织于2009年将纳乌鲁兹节列入《人类非物质文化遗产名录》。

2010年在阿塞拜疆的倡议下，联大通过决议宣布3月21日为国际纳乌鲁兹节。