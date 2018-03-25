美国多地举行抗议游行反对枪支暴力

哈通社/阿斯塔纳/3月25日 -- 据中新社报道，当地时间3月24日，美国多地学生、教师及民众举行反对枪支暴力的抗议游行。

美联社消息，当地时间24日，名为"为我们的生命游行(March for Our Lives)"的反对枪支暴力游行，在华盛顿、纽约、佛罗里达州帕克兰等多个城市举行。其中，2月14日玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中校园枪击案事发城市-帕克兰成为反对枪支暴力的舆论焦点之一。



美国有线电视新闻网(CNN)早前报道称，以该枪击案幸存者为主的高中生组织召集了此次游行，要求立法者推出新的法律，避免校园等场所发生大规模枪击事件。事实上，3月14日是帕克兰校园枪击案一月祭，美国数万名学生以停课走出教室的方式抗议枪支暴力，要求政府对枪支管控进行更严格的立法。24日，全美中学生则为此举行了更大规模的游行集会。

24日，帕克兰市形成约2英里长的游行队伍。当地学生、教师、民众等2万余人参加了这场游行。16岁的伊莎贝拉(Isabella Pfeifer)是枪击案中的一名幸存者。她指出，帕克兰小镇因为这场反对枪支暴力的运动，成为舆论中心。5名发起反枪运动的当地高中生，登上了最新一期美国《时代》杂志的封面。

帕克兰市游行者喊道，"足够了！不再需要AR-15(步枪)"。枪击案中，枪手正是手持该半自动步枪对学生进行扫射。民众还举着"保护孩子，反对枪支""反对美国全国步枪协会(NRA)"的标语进行抗议。

24日，也有一些民众为美国宪法第二修正案举行了游行集会，支持美国国民的"持枪权利"。