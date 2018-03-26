中亚国家侨民在芬兰首都举行纳乌鲁兹节庆祝活动

哈通社/阿斯塔纳/3月26日 -- 据外交部消息，生活在芬兰的中亚国家侨民、芬兰社会功勋人士和文化领域功勋人士日前在该国首都赫尔辛基举办纳乌鲁兹节日庆祝活动。

活动由哈萨克斯坦驻芬兰大使馆的大力支持下"星星"中亚国家协会和"萨乌列"文化中心共同举行。其主要目的为，向芬兰居民介绍中亚国家人民文化和遗产。

哈萨克斯坦驻芬兰大使穆拉特•努尔特雷沃夫发表讲话，并向出席活动的嘉宾致以纳乌鲁兹节日问候。



"星星"中亚国家协会主席玛乌鲁达·佩珀嫩表示，通过该活动，生活在芬兰的哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克和土库曼等民族侨民更加深刻的明白了该活动的意义，这是中亚各国民族之间当前关系新的阶段。

"我想特别指出，中亚地区各国是在未来共同发展道路上互相离不开的统一政治、经济和文化平台。因此，我们提出建立联合所有兄弟人民的，以及扩展芬兰与中亚国家有效合作的协会。该协会主要工作是向国际社会介绍中亚国家文化遗产。" 玛乌鲁达·佩珀嫩说。



"萨乌列"文化中心成员高哈尔·阿布德拉赫曼诺娃表示，哈萨克斯坦和芬兰举行高层会晤，以及共同推动了两国各领域的有效合作，造福了两国人民。

"我们时刻密切关注着阿斯塔纳和其他兄弟国家消息。在芬兰生活的中亚国家侨民目前已成为该国不可分离的部分。"她说。

我国驻芬兰使馆外交工作人员对出席活动的嘉宾介绍了哈萨克斯坦正在落实的"百步计划"和"光明大道"规划，以及《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文和"精神文明复兴"项目。

活动最后，嘉宾们观看了文艺演出。

【编译：小穆】