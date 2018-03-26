阿克托别医疗中心首次进行复杂心脏手术

哈通社/阿克托别/3月26日 -- 阿克托别医疗中心心脏专科医生经过参与大师班近日首次进行复杂心脏手术。据消息，两位患者状况稳定，目前均已出院。

消息称，复杂的心脏手术以旨在发展阿克托别州医疗领域发展的大师班形式进行。纳乌鲁兹节日期间举行的手术大师班邀请了阿斯塔纳心脏外科研究中心心律失常科主任、临床医学博士阿彦•阿布德拉赫曼诺夫参与。



"阿克托别医疗中心共进行了4次手术，其中一次为医疗中心进行的首次复杂心脏手术，也就是通过SPT-D解决心脏出现的病状。患者年龄不同，30-60岁之间的病人患有心律失常并通过医疗机构门户进行了登记。我们通过举行大师班，掌握了这项复杂手术的操作技术。"阿克托别医疗中心心律失常科医师江布尔•贾伊勒巴耶夫说。





据了解，医生们对当天的4次手术共花费10小时时间。其中包括，心律受损、心脏收缩功能的恶化、血液循环不良、心室扩张等手术。



"心脏疾病不分老幼，有时会遇到需要进行紧急手术以及心脏停止跳动等情况。心脏外科医生波拉特•哈密杜拉也参与了此次手术大师班。我们首先将参与手术大师班，并掌握其中操作技术。目前我们已对出现心脏杂音的15位患者提供了帮助，这是医疗中心常见的手术。" 贾伊勒巴耶夫再次说道。









【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】