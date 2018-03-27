穆罕麦迪吾勒：我国正在制定通过国际术语的新规范

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒27日在政府例行会议上就《哈萨克斯坦语言使用及其2011-2020年发展方案》2017年工作情况进行了总结并透露，哈萨克斯坦正在制定通过国际术语的新规范。

"众所周知，哈萨克文拉丁字母转换专项工作组成立了一个术语工作小组。术语工作组在小组会议上主要讨论了术语领域当前状态以及通过国际术语的新规范等问题。此外，还对所有术语以发音、质量、应用的方面进行了监控。通过实施小组工作计划，将考虑到哈萨克文术语潜力问题并制定通过国际术语的新规范。为此，还将对国内与国外专业人员们创建术语的技术和方法进行参考。" 穆罕麦迪吾勒说。



据部长透露，国家术语委员会2017年共批准3000个术语，受理的术语库总数达到了2.1万。



"政府于2017年召开了国家专有名词学委员会的第5次会议。根据国家和地方执行机构的提议，委员会对1228项提案进行了审议，其中1153项得到了解决。其中包括， 64个设施、1085个辖区以及4个县。" 穆罕麦迪吾勒说。



【翻译：冰山】