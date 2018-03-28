哈萨克斯坦驻华使馆在北京举办圆桌会议

哈通社/北京/3月28日-据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦驻华使馆举办了"哈萨克斯坦与中国相互合作的新时代"圆桌会议。会议重点讨论了哈萨克斯坦社会经济进程和哈中合作前景。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在发言中介绍了纳扎尔巴耶夫总统在3月宣布的五大社会举措相关内容。



"正如大家所见，纳扎尔巴耶夫总统发布的国情咨文和五大社会举措都侧重于数字化、新技术和创新。近几年，中国引进新技术方面取得了重大进展。大型中国企业已远远领先西方众多企业，排名世界前几位。 因此，在五大社会举措框架内，哈萨克斯坦有意加强与中国的互利友好关系。" 努雷舍夫说。







此外，大使还谈到了两国高层政治对话和经济议程，以及"光明大道"计划和"一带一路"倡议。



大使表示："两国应当互相支持彼此的政治举措。当今世界正在发生重大变化。全球都有政治动荡和经济动荡、跨国恐怖主义和犯罪等情况在发生，因此，这使得安全问题成为首要任务。"



此外，他还提到了阿斯塔纳叙利亚问题和平进程、旨在建立广泛的联盟进行反恐的集体安全组织安全理事会、建立促进全球性发展的《全球战略行动计划-2045》方案等问题。







在圆桌会议期间，中国分析人士高度赞赏纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文以及五大社会举措，并强调哈萨克斯坦和中国有着相似的目标。 两国对进一步加强多边战略合作提出了新的看法。



值得一提的是，哈萨克斯坦G-Global国际秘书处负责人赛力克•努格尔别科夫、中共中央代表、中国外交部国际司代表、中国现代国际关系研究院代表、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所代表等40多名代表人出席了此次会议。







【编译：达娜】