哈萨克斯坦-美国：将免除公务机支付空中航行服务费条例

哈通社/阿斯塔纳/3月28日-- 哈萨克斯坦投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔28日在马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，哈萨克斯坦和美国将免除公务机支付空中航行服务费的条例。

斯卡利亚尔向马吉利斯议员介绍了《关于批准哈萨克斯坦政府与美国政府间对公务机空中航行收取服务费协议》哈萨克斯坦共和国法案，并说："纳扎尔巴耶夫总统在今年1月访美期间，与美国政府签署了关于收取公务机空中航行服务费的相关协议。该协议旨在加强哈萨克斯坦与美国间合作。根据协议，两国将免除公务机支付空中航行服务费。该协议应根据《关于空域使用和航空》哈萨克斯坦共和国法案相关要求获得批准。"



副部长表示，为遵守协议的规定，双方将为每次航班提供外交许可证。我国投资和发展部外交和民航委员会将负责履行协议条款。



"两国公务航班每年在哈美之间飞行。考虑到公务机数量有限，提供空中航行服务的民用航空组织并不会因此造成重大经济损失。 批准该协议不会产生负面法律和社会后果。"他说。



值得一提的是，马吉利斯议员一致通过该法案草案。



【编译：达娜】