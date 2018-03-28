我国驻巴大使向巴基斯坦总统递交国书

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻巴基斯坦伊斯兰共和国新任大使巴尔勒拜·萨德科夫27日在伊斯兰堡向该国总统姆努恩•侯赛因递交国书。

仪式结束后举行的会谈中，双方就两国当前的双边和多边合作关系状况，以及前景问题进行了讨论。

巴基斯坦总统强调，伊斯兰堡高度重视与哈萨克斯坦之间的合作关系问题，并希望进一步推动经贸、交通和文化交流领域的合作关系。

侯赛因总统指出，巴基斯坦非常尊重纳扎尔巴耶夫总统。他同时还表示，纳扎尔巴耶夫总统非常清楚，加强中亚和南亚之间的合作关系在区域国家之间的和平、安全和经济发展很重要。

巴基斯坦总统高度评价2017年在阿斯塔纳举行的伊斯兰合作组织峰会。他同时还指出，国际和区域组织框架下继续加强相互支持具有重要意义。

萨德科夫向巴基斯坦总统就纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦落实的大型经济和政治改革项目进行了介绍。他同时还指出，哈萨克斯坦总统为加强区域和国际安全做出了重要贡献。

据了解，今年年初纳扎尔巴耶夫总统在联合国安理会主持召开加强无核化和核不扩散领域信任措施会议。此外，哈萨克斯坦在担任安理会轮值主席国期间举行阿富汗和中亚国家外长级会议。

哈萨克斯坦大使表示，哈萨克斯坦愿意同希望加强南亚稳定和在阿富汗建立和平的国家建立紧密合作。此外，哈方希望进一步推动两国双边和多边形式有效合作关系的发展。

【编译：小穆】