欧盟加大力度改善军事流动

哈通社/布鲁塞尔/3月29日 - 本周三，欧盟提交了一份旨在改善欧盟成员国之间军事流动性的行动计划。

据哈通社驻布鲁塞尔记者报道，欧盟外交与安全政策高级代表暨欧洲委员会副主席费德丽卡•莫盖里尼表示，保障地区和平和确保公民安全是欧盟的首要任务，通过促进欧盟内部的军事流动，欧盟将可以更有效预防危机并作出部署，在出现危机和挑战时也能更快地作出反应。



该计划将成为在2025年建立欧洲防务联盟的重要步骤。据了解，这份行动计划将首先关注对道路交通系统的改造。



周三提交的报告提出了多个旨在提高"欧盟内部和外部"军事人员和技术装备流动性的方案步骤。



根据计划，欧盟将在2019年前明确其境内哪些公路基础设施、铁路和水系可用于军事运输用途，以及需要进行何种程度的改造。



此外，欧盟委员会还将解决相关的监管和程序问题（海关、危险品、其他法律障碍、国家程序等）。



去年年底，23个欧盟国家的外交和国防部长在欧盟外长理事会期间签署了一项联合协议，达成在防务领域的"永久结构性合作"（PESCO）。PESCO协议的签署标志着欧盟防务合作进入新阶段。



"永久结构性合作"(简称PESCO)最初在《里斯本条约》中提出，该合作将允许成员国家共同发展军事实力、投资合作项目以及加强各国武装力量。



【编译：木合塔尔·木拉提】