哈萨克斯坦将向中国出口冷冻羊肉

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 哈萨克斯坦农业部29日在阿斯塔纳中央新闻发布中心举行题为"开辟哈萨克斯坦羊肉向中国出口的道路"的新闻发布会。

据了解，哈萨克斯坦农业部兽医管理和监督委员会主席图尔森•哈布都勒达诺夫、农业部畜牧局局长阿扎马特•萨根巴耶夫以及"粮食产业" 农业控股集团董事会主席哈伊尔詹•纳吾热孜哈利耶夫出席此次新闻发布会。



消息称，农业部根据总统的工作指示为达成推动国产商品以及进入国际市场，正在进行相关战略工作。



首先，对于哈萨克斯坦企业来讲，只有同邻国建立合作关系才能降低物流费用并提高基础设施可及性。



这一方面，农业部就向中国无障碍出口农产品问题正在同中国质量监督检验检疫总局展开相关协议。



据了解，农业部目前已经同中国质量监督检验检疫总局就出口小麦、大豆、小麦碎粒等食物达成相关协议。



另外，中国质量监督检验检疫总局于3月20日在其官网公布了批准冷冻羊肉检疫证书以及从哈萨克斯坦9个地区进口冷冻羊肉的公告。此外，中国代表团今年4月还计划就进口红花和苜蓿展开检疫程序优化访问哈萨克斯坦。



根据统计委员会消息，2017年，哈萨克斯坦向俄罗斯、伊朗、巴林、阿联酋、科威特等国家出口了895.4吨羊肉，较2016年增长4.2倍。



据悉，哈萨克斯坦将加大向中国出口牛肉、羊肉、骆驼肉等肉类产品的出口量。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】