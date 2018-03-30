朱马哈利耶夫率团访问爱沙尼亚共和国

哈通社/阿斯塔纳/3月30日-据总理官网消息，3月28-29日，由副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫率领的哈萨克斯坦代表团对爱沙尼亚共和国进行了访问。

访问期间，代表团举行了一系列会谈，并重点了解了爱沙尼亚的数字化项目。



代表团会见了爱沙尼亚总理尤里•拉塔斯，以及经济和通信部部长卡德里•辛森，双方讨论了双边数字化项目的合作前景。



此外，在与该国内务部部长安德烈斯•安尼维特的会晤中，爱沙尼亚方面介绍了电子住宅的特点，并谈到交警的数字化解决方案和人口登记的优势。



爱沙尼亚代表还谈到了该国关于电子签证和电子身份证的经验。目前，98％的爱沙尼亚身份证可用于数字服务。3万多电子居民可使用电子服务，相关服务可用于公司管理、签署合同并使用金融服务等。



期间，哈方对爱沙尼亚X-Road项目表现出了兴趣。它允许公私营部门的电子服务数据库互相操作和分享经验，以支持该国电子服务领域。爱沙尼亚的电子税收系统还能够自动计算所有的税务申报系统并允许快速纳税申报。



哈萨克斯坦代表团还访问了塔林信息技术学院。 众所周知，爱沙尼亚特别关注提高数字行业的工作人员知识水平。



代表团还了解了爱沙尼亚卫生系统数字化的经验以及数字技术引入后提高药物疗效的方法。



【编译：达娜】