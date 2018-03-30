蒙古国因马匹数量太多出现畜牧用地短缺现象

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 -- 据统计数据显示，蒙古国人口达到了320万人，而马数量则超过了400万，且马匹总数仅占家畜总保有量的5.9%。

根据官方数据，蒙古国绵羊数量达3000万只，山羊数达2730万只，牛与牦牛的数量则达440万头。



据悉，蒙古国人口中每3人其中一人从事畜牧业。



据哈萨克斯坦驻蒙古国特命全权大使哈勒别克•哈布兰丁透露，目前因家畜数量的增加，蒙古国出现畜牧用地供应不足等现象。





"蒙古国家畜总数达到了6620万。今年春季，该数据预计将超过7000万。因此，蒙古国目前面临着需要出口肉类食品的问题，然而在种牛育种以及检疫和预防流行病等方面需要进行大量工作。近几年，尽管国家面积庞大，蒙古国依然出现了畜牧用地短缺等现象。" 哈布兰丁说。



值得一提的是，蒙古国总面积为1,566,000 平方公里，而哈萨克斯坦则接近蒙古国总面积的两倍，为2,725,000 平方公里。





据统计委员会消息，截至2018年3月1日，我国马数量达230万匹、牛数量为710万头、羊数量则达1900万只。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】