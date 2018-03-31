乌兹别克与吉尔吉斯加强边境地区合作

哈通社/阿斯塔纳/3月31日 - 据24.kz消息，吉尔吉斯与乌兹别克斯坦政府间有关边境地区的第一次会议，日前在乌兹别克斯坦举行。

消息称，根据相关讨论结果，吉尔吉斯与乌兹别克斯坦政府首脑在会后签署了一份双边文件。



据悉，这一旨在结果两国边境相邻地区各类问题的双边会议，是在两国总统的提议下召开的。



到访的吉尔吉斯代表团受到了乌兹别克方面的热烈欢迎。多年来这两个相邻国家之间的边境地区一直存在着诸多纷争，但随着两国关系的日益好转，许多问题正在得到逐步的解决，交往也变得日益频繁。可以预见，经贸合作也将实现大幅度的提升。



乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉•阿里波夫称，两国之间不存在无法找到解决方案的问题，所需的仅仅只是相互之间的理解与互信。



据了解，双方召开了两国边境地区各州会议，乌兹别克斯坦纳曼干、费尔干那、安集彦等地区代表，以及吉尔吉斯奥什、贾拉拉巴德和巴特坎等地区的领导人均出席了会议。



目前，两国边境地区的各类问题正在分阶段有序得到解决，并有望进一步刺激双方边境地区的相互贸易。



吉尔吉斯总理萨帕尔•伊萨科夫表示，边境地区的合作对两国而言意义重大。他还进一步指出，两国总理此次达成了重要的共识。



据了解，在两国总理的会谈当中，达成了一系列协议，涉及经贸合作、投资以及边境通关等多项内容。双方一致同意边境各州会议下一次会谈将在吉尔吉斯举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】