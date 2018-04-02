法国驻哈大使：法国对哈萨克斯坦创意项目兴趣浓厚

哈通社/阿斯塔纳/4月1日-阿拉木图迎来第17个国际爵士音乐节最后一天，来自德国和法国的音乐家参加了此次表演。在此之前，每年的音乐节都有他们的身影。

德国Favo三重奏组在阿拉木图2018国际爵士音乐节之际开始了对中亚国家的巡回演出。他们将在我国卡拉干达和阿拉木图州演出，之后将前往比什凯克、杜尚别和阿什哈巴德。



法国Swing de Paris五重奏组为强哥•莱恩哈特（Django Reinhardt）、斯特凡•格拉佩利（Stéphane Grappelli）、以及几星期前去世的小提琴家-阿拉木图2017国际爵士音乐节参与者迪埃尔•洛克伍德（Didier Lockwood）献上了表演。



今年的阿拉木图国际爵士音乐节在纳扎尔巴耶夫总统"精神文明发展"计划框架内举行。法国驻哈萨克斯坦特命全权大使菲利普•马尔蒂捏指出，文化是一个国家、民族的灵魂。因此，法国支持阿拉木图爵士音乐节，并强调了与包括哈萨克斯坦在内的所有国家在文化领域合作的重要性，以及联合创意项目的重要性。



"此次音乐节就像是阿拉木图名片，它可以让你近距离认识哈萨克斯坦。 在法国，音乐产业发展不仅影响国家文化，还影响经济领域。 我希望在6月21日世界音乐日之际，在这里为哈萨克斯坦和法国代表的联合创作工作搭建一个平台，并加强两国在音乐和艺术领域的合作。" 马尔蒂捏说。



【编译：达娜】