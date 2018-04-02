韩美启动“鹞鹰”军演 美军两栖攻击舰参演

哈通社/阿斯塔纳/4月2日 -- 据韩联社报道，韩美两国1日启动代号为"鹞鹰"（FE）的联合军演。

"鹞鹰"为野战训练演习，美方出动1.15万人参演，韩方出动30万人。



报道称，此次演习的亮点是1至8日进行的"双龙"联合登陆演习。



韩美每逢双数年进行双龙演习，旨在研磨有情况发生时以压倒性的海军战力出其不意直捣朝鲜后方的登陆作战技术。





美军首次为参加双龙演习向半岛海域同时出动两栖攻击舰"黄蜂"号（LHD-1）和"博诺姆·理查德"号（LHD-6）。其中，"黄蜂"号搭载F-35B隐身战斗机，登陆作战半径和威力有望得到大幅提高。除双龙演习外，韩美还将进行海陆空各种演练。



往年"鹞鹰"演习于3月初启动，今年因与平昌冬奥会和冬残奥会期间重叠而被延后。演习为期4周，较去年减半，且美军减少向半岛出动战略武器。分析认为，这是因为韩朝、朝美首脑会谈在即，韩美尽可能避免刺激朝鲜。

另一方面，代号为"关键决断"（KR）的韩美联合军演将于4月23日启动，为期两周，美军将出动1.22万兵力参演。



【编辑：木合塔尔·木拉提】