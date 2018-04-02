总统任命我国驻阿富汗大使

哈通社/阿斯塔纳/4月2日 -- 据总统府新闻据消息，纳扎尔巴耶夫总统2日签署命令，任命阿里穆罕·奥恩哈尔吾勒·叶谢恩科里蒂耶夫为哈萨克斯坦驻阿富汗伊斯兰共和国特命全权大使。

根据总统令，吾米尔泰•毕特莫夫不再担任我国驻阿富汗大使职务。

【编译：小穆】