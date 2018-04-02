中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:18, 02 四月 2018 | GMT +6

    国产传记电影《阿姆列》首映仪式在阿斯塔纳举行

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/4月2日-- 哈萨克著名歌手阿姆列·沙吾巴耶夫传记电影全国首映仪式4月2日在阿斯塔纳举行。

    首映仪式后举行的新闻发布会上文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒表示，讲述哈萨克斯坦历史人物生平的像《阿姆列》等电影引起了外国观众的兴趣。

    "Dar Play"电影出品公司创始人、《阿姆列》电影总制片人阿勒迪亚尔·乌铁穆拉脱夫表示，该影片近期将在国外上映，谈判工作正在进行当中。

    据了解，国产传记电影《阿姆列》根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。

    影片拍摄工作在拉脱维亚、洛杉矶和阿拉木图州吾什阔恩尔进行。哈萨克斯坦著名演员桑贾尔·马迪耶夫和耶尔科布兰·达伊尔沃夫扮演电影主角阿姆列•卡沙吾巴耶夫和穆斯塔法·硕海。此外，英国演员本·奥德里基和美国著名女演员艾比·考尼什等出演影片重要角色。

    影片将于今年4月5日以哈萨克语和俄语两种语言在国内全部电影院上映。

    据悉，阿姆列·卡沙吾巴耶夫于1925年前往法国巴黎，参加世博会框架下举行的国际音乐大赛（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。大赛上，阿姆列以独特的歌喉、哈萨克传统歌曲和冬不拉的美妙音色征服了欧洲的听众，最终获得了第二名。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 娱乐 黄金储备 文化和体育部
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!