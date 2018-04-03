哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦留学生及企业家代表在中国乌鲁木齐庆祝纳乌鲁兹节

哈通社/北京-乌鲁木齐/4月2日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，200多名哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦在华留学生、企业家及哈萨克侨胞等代表在中国乌鲁木齐市庆祝纳乌鲁兹节。

消息称，此次节日庆祝活动在哈萨克斯坦驻乌鲁木齐签证处协助下由哈萨克斯坦在华留学生联盟新疆部举办。



活动期间，哈萨克斯坦留学生们为在场观众献上了精彩演出节目。观众们除了欣赏哈萨克民族歌曲和音乐外还亲身体验了一番哈萨克民族体育运动。此外，还品尝了"纳乌鲁兹粥"。





值得一提的是，3月25日，来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦和其他国家的8支球队参加了在乌鲁木齐市举行的迷你足球国际友谊赛。



据了解，上合组织框架下，中国哈萨克侨胞们21日在北京市举行了纳乌鲁兹节演出。此外，23日，哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦等国家代表一同举行了节日庆祝活动。





另外，哈萨克斯坦在华留学生们于30-31日在香港、西安以及上海等城市相继庆祝了纳乌鲁兹节。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】