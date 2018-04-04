我国将同拉脱维亚加强汽车工业领域合作关系

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 据投资和发展部新闻处消息，哈萨克斯坦和拉脱维亚汽车工业领域代表团4日在拉脱维亚首都里加举行首次会议。

消息称，会议由哈萨克斯坦投资和发展部第一副主席罗曼•斯卡利亚尔和拉脱维亚交通部国务秘书卡什帕尔斯•奥左林什共同主持。



会议期间，双方主要就哈萨克斯坦与拉脱维亚两国之间的航空合作、铁路集装箱运输、国际交通运输以及物流等领域的合作状况和发展前景等问题进行了讨论。



另外，会议还讨论了目前正在日益增长的中国-欧洲集装箱运输路线的重要作用。在这一方面，拉脱维亚已将哈萨克斯坦视为了重要的战略合作伙伴，而拉脱维亚政府还计划通过"巴勒提卡-运输"集装箱运输火车促进物流发展。同时，哈萨克斯坦方也表示出对两国利用运输潜力加强合作关系的意愿。





会中，哈萨克斯坦代表还邀请了拉脱维亚公司为"霍尔果斯-东大门"经济特区物流枢纽的发展做出积极贡献。对此，考虑双方共同愿景，两国代表将就继续展开谈判达成共识。



随后，拉脱维亚代表们就汽车工业领域数字及"绿色"科技最新经验进行了介绍。根据会议结果，双方将继续就这方面的工作交流。



据统计数据显示，哈萨克斯坦与拉脱维亚汽车工业领域合作正在日益增长。2017年，两国进出口货物运输量达21.857万吨，较2016年增长6110吨。



根据会议讨论结果，双方签署了相关议定书。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】