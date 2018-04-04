投资和发展部计划在民航管理中引入英国模式

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部为管理民航业计划引进英国管理模式。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克4日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上作出上述表示。



"2017年对于哈萨克斯坦民航业来说是个特殊的一年。我们首次实现了23%的增值，该数据在过去5-6年中从未有过。与此同时，今年年初的两个月显示出稳定的趋势。根据前2个月数据显示，民航领域客流量增加了20%，而中转人流量则增长25-27%。"部长说。



据他透露，去年首都阿斯塔纳新机场航站楼正式交付使用，而彼得罗巴甫尔市机场进行了重修工作，塞梅市机场于今年开始了重修工作。此外，库斯塔奈州机场也预计将于今年开展重修工作。



哈斯姆别克还指出，民航业的发展也可以从SCAT及Airastana等航空公司做出的工作看出。



"同时，该领域的安全问题向来都处在首要位置。目前我们正在同英国民用航空管理局商讨引进英国管理模式方面的问题。此前，新加坡、阿联酋等国家均引进了这一管理模式。我们通过长期审议，也计划尝试这一模式。" 投资和发展部部长说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】