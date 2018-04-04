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    20:29, 04 四月 2018 | GMT +6

    斯莫林和朱马哈诺夫因岗位调整被解除职务

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    哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统4日签署命令，解除斯莫林和朱马哈诺夫的职务。

    根据总统令，因岗位调整，最高法院理事会主席阿纳多利•斯莫林和总统顾问兼安全会议主席弗拉基米尔•朱马哈诺夫被解除职务。

    【编译：小穆】

     

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