斯莫林和朱马哈诺夫因岗位调整被解除职务

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统4日签署命令，解除斯莫林和朱马哈诺夫的职务。

根据总统令，因岗位调整，最高法院理事会主席阿纳多利•斯莫林和总统顾问兼安全会议主席弗拉基米尔•朱马哈诺夫被解除职务。

【编译：小穆】