冰球世锦赛：哈萨克斯坦国青队战胜斯洛文尼亚队

哈通社/阿斯塔纳/4月7日 -- 据哈通社体育网报道，2018年世界冰球U18青年锦标赛甲级A组比赛中，哈萨克斯坦男子国家青年队大比分战胜了斯洛文尼亚队。

根据比赛结果，哈萨克斯坦队以7:1的大比分取得了胜利。

【编译：小穆】