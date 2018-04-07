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    13:40, 07 四月 2018 | GMT +6

    冰球世锦赛：哈萨克斯坦国青队战胜斯洛文尼亚队

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    哈通社/阿斯塔纳/4月7日 -- 据哈通社体育网报道，2018年世界冰球U18青年锦标赛甲级A组比赛中，哈萨克斯坦男子国家青年队大比分战胜了斯洛文尼亚队。

    根据比赛结果，哈萨克斯坦队以7:1的大比分取得了胜利。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    体育 冰球 黄金储备
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