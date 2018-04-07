查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
13:40, 07 四月 2018 | GMT +6
冰球世锦赛：哈萨克斯坦国青队战胜斯洛文尼亚队
None
哈通社/阿斯塔纳/4月7日 -- 据哈通社体育网报道，2018年世界冰球U18青年锦标赛甲级A组比赛中，哈萨克斯坦男子国家青年队大比分战胜了斯洛文尼亚队。
根据比赛结果，哈萨克斯坦队以7:1的大比分取得了胜利。
【编译：小穆】
标签:
体育
冰球
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!