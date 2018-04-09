戴维斯杯：哈萨克斯坦无缘四强

哈通社/阿斯塔纳/4月9日 -- 2018赛季网球戴维斯杯世界组1/4决赛昨日（8日）落下帷幕。

8日晚间的单打中，哈萨克斯坦队长米哈伊尔•库库什金对阵世界排名第3位的克罗地亚名将马林•西里奇。



此前，克罗地亚以总比分2:1取得赛点，领先哈萨克斯坦队。



首盘比赛中，西里奇率先发球，他一上来就完成破发取得局分2-0领先，随后两位选手各自保发1次将局分改写为3-1，西里奇在第6局再次完成破发并紧跟着保住自己的发球胜盘局以6-1先胜一盘。



第二盘比赛中，西里奇又是开局完成破发，各自保发1次之后，西里奇随后在第5局和第7局又连续破发得手，从而以6-1再胜一盘。



第三盘比赛中，西里奇完全控制了场上的局面，一上来就连续完成2次破发取得局分5-0的巨大领先，随后两位选手各自保发，西里奇在顺利保住自己的发球胜赛局之后以6-1再胜一盘，从而以总比分3比0击败库库什金，帮助克罗地亚队以大比分3比1提前锁定胜局。



最后一场单打比赛没有举行。



其他八强战队伍的总体成绩分别为：西班牙3比2德国、意大利1比3法国、美国3比0比利时。



至此，戴维斯杯进入四强战的四支队伍均已出现。



附半决赛对阵：



法国VS西班牙



美国VS克罗地亚



【编译：木合塔尔·木拉提】