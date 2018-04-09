马吉利斯议员：我国军事科学潜力尚未得到充分利用

哈通社/阿斯塔纳/4月9日- 马吉利斯（议会下院）国际事务、国防以及安全委员会主席木合塔尔•叶尔曼在以军事教育发展为主题的马吉利斯政府时段讲话中表示，我国军事科学潜力尚未得到充分利用。

"军事教育应被视为哈萨克斯坦教育体系的一部分。为此，军队和高等院校应该密切合作、交流教学经验。只有这样才能保持军事教育的坚实基础。此外，国防工业领域中对高级工程师和技术人员的培训问题仍然没有解决。因此，该领域人员应接受国外一流大学的培训，并在适当的国防企业实习。" 主席说。



他表示，没有科学发展，就无法创建一支现代化的职业军队。此外，分析结果表明，我国现有的科学潜力尚未得到充分利用。



"根据官方数据，自2009年以来，38个军事主题的版权证书和专利已被注册。其中包括现代军事教育系统、管理系统、学习英语的移动系统，以及新的工程和技术解决方案等领域。此外还应加强军事研究成果的开发和实施工作。在这方面，国防部应确定未来的科学趋势，并将其纳入优先发展清单。应该使用国家和工程学院的潜力。最后，我们也应该适当借鉴俄罗斯建立军事创新技术方面的相关经验。"他说。



【编译：达娜】