北哈州积极推进移民家庭安置工作

哈通社/彼得罗巴甫尔/4月9日 - 北哈州计划2018年安置767户移民家庭。

在北哈州州政府举行的会议上，就业协调和社会政策管理局主管谢尔盖•雅卡文科表示，该部门已制定了接收安置3400人的相关计划方案。移民中385人（77户）为归国哈侨（境外哈萨克族裔"回归者"），其余来自国内南哈州、江布尔州、阿拉木图州和克孜勒奥尔达州的移民。



截至目前已有50户居民完成了安置程序，安置地点均处于经济情况较好的区域。北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫强调，移民安置工作中不曾考虑过经济发展情况较差的地区。



据悉，未成年人占已完成安置的移民数量的一半。成年人中，截至目前已有26人被安置就业，另有24人处于产假状态，2名女性为全职主妇，9人为自雇，尚有28人未安置就业。



库马尔•阿克萨卡洛夫表示，北哈州土地充裕，相关配套政策均在推进当中。他还要求地方政府官员亲自接见移民家庭并为其安居提供帮助和支持。



另据谢尔盖•雅卡文科透露，北哈州政府代表团计划于5月前往南方各州进行访问。



"移民家庭的手续处理所需的时间从50个工作日减少至10个工作日。政府还计划为雇佣5人以上的雇主，提供450倍按月计算指数/人的补贴。"他说。



据悉，2017年共有188户居民移居至北哈州并获得安置，这些居民来自阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州和南哈州。



【编译：木合塔尔·木拉提】