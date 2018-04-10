巴甫洛达尔州州长就促进地区竞技钓鱼运动发展下达工作指示

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 -- 据Pavlodarnews.kz网站消息，巴甫洛达尔州有望通过动员科学团队、狩猎以及渔业从事人员并促进竞技钓鱼地点的发展。

巴甫洛达尔州波拉特•巴卡沃夫9日在州政府大楼举行的扩大会议上就此下达相关工作指示。



巴卡沃夫表示，这不只是一项短期的工作。巴甫洛达尔州至今没有竞技钓鱼专用地点，群众们每天都前往乌索尔卡河沿岸并且冒着生命危险在结冰的河面上钓鱼。



地区领导还指出，即使过去两年内春季狩猎季都处于关闭状态，但仍有鲟鱼品种出现在餐厅菜单中。



"这个问题已经持续了好几年。因此，这一举措在从环保的角度看具有更多的好处。额尔齐斯河目前正在采取相关环保措施。而根据鲟鱼品种出现在菜单上的问题，地区警务人员应对此进行追究。" 巴卡沃夫说。



巴甫洛达尔州内务处负责人贾斯海拉特•哈伊若夫表示，该地区并没有非法捕猎闪光鲟鱼事件出现。



"该地区至今查获了非法捕鱼案件105起，并判处了合计127万坚戈罚金，其中104万坚戈罚金已缴纳。根据闪光鲟鱼正在开展相关工作。" 哈伊若夫说。



据地区林业和动物区域检查主管海拉特•阿布勒巴耶夫透露，为促进地区渔业发展已经确定110处钓鱼点，其中105处为商业用地，而5处专为钓鱼运动爱好者设立。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】