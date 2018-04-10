哈萨克斯坦代表团出席迪拜国际投资年会

哈通社/阿斯塔纳/4月10日- "迪拜国际投资年会"（Annual Investment Meeting）于4月9-11日在迪拜世界贸易中心举行。

据了解，迪拜国际投资年会(AIM) 是重要的年度投资会议，被誉为全球投资界的对话平台。年会包括数字化、工业4.0以及公私合作项目等全球投资战略领域的一系列会议。



"哈萨克斯坦和阿联酋之间有着很好的交往历史。我们非常欢迎哈萨克斯坦代表团的参加。此次活动是吸引跨国公司进入哈萨克斯坦的绝佳平台。祝愿哈萨克斯坦代表团在此次年会中能够成功。" 国际投资年会主席达吾德•阿勒•谢扎伟说。



哈萨克斯坦代表团由15个国家公司负责人、政府机构和国有公司代表组成。



此外，该年会还包括141个国家的展览馆。



哈萨克斯坦国家馆由哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）组织其相关活动。在这里，我国代表团能够与其他国家的公司及投资商举行双边会议以吸引对我国的投资。



"此次年会中，我们访问了哈萨克斯坦馆。听说哈萨克斯坦的商业和市场非常发达，我们希望能在那边开展业务。我们正在寻找世界各地的商业伙伴，特别是中东、意大利、哈萨克斯坦和俄罗斯等地区。目前我们暂时还在迪拜发展，但我们需要与新的合作伙伴建立贸易关系。"哈萨克斯坦馆的访客之一"AT WORLD Holding"公司代表马赫莫德•沙拉什说。



值得一提的是，今天是迪拜国际投资年会第二天。哈萨克投资国有公司负责人将与阿拉伯龙头企业进行一系列双边会议。



【编译：达娜】