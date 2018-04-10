总理要求政府大力推进国内学校无线宽带网络覆盖工作

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 - 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫10日向政府各部门负责人下达了一系列旨在落实"数字化哈萨克斯坦"计划的任务。

在当天召开的政府工作会议上，萨金塔耶夫指出，总统今年的国情咨文中明确强调了政府需大力发展教育领域的数字化水平。



"在这一方向上，教育和科学部已经实施了多项举措。信息系统的整合工作、移动应用程序的制作和推广以及针对学生家长的宣传工作等，也在有序进行当中。"萨金塔耶夫说。



总统在会上着重强调，在相关工作的落实当中，有必要重点关注教育机构中电脑等教学设备的保障。



"我国目前尚无任何一州实现对所有学校教学电脑的100%保障，即便阿斯塔纳和阿拉木图两座直辖市也是一样。目前这一数据在阿克莫拉为29%，在江布尔州为22%，南哈州38%，克孜勒奥尔达州40%......最高的数字出现在阿特劳州--82%。我相信在今年年底，这一问题将得到改善。"萨金塔耶夫说。



总统还谈及普及高速宽带网络的问题。他表示，根据至2020年的路线图，届时国内最偏远的居民点也将实现高速宽带网络的全面覆盖。目前各州首府、城市和中心县市的宽带覆盖率已达85%，剩余的15%也将在2020年前得以接通宽带网络。



至于无线网络（Wi-Fi）的覆盖率问题，总理指出，目前阿斯塔纳市的公共场所Wi-Fi覆盖率为54%，阿拉木图为22%，阿克莫拉州为18%。各政府机构应对此予以关注，并优先实现教育机构中无线宽带网络的全面覆盖。



【编译：木合塔尔·木拉提】