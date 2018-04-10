阿里考古发掘迄今西藏境内最早墓葬

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 -- 据新华社报道，西藏自治区文物保护研究所与陕西省考古研究院联合考古队在对札达县象泉河支流桑达河谷台地格布赛鲁遗址、象泉河中游相关遗址开展考古发掘与调查时，发现迄今所知西藏境内最早墓葬。

西藏自治区文物保护研究所考古专家夏格旺堆9日在年度业务工作公众分享报告会上介绍，经放射性碳素检测，这一区域的墓葬年代有两个时间段：距今3560-3000年期间和距今2310-2127期间。早期墓葬均为石室墓，晚期为竖穴土坑墓。

格布赛鲁遗址位于西藏阿里地区札达县城北约10公里处的桑达沟内。"格布赛鲁墓地是迄今所知西藏境内最早的墓葬，随葬品中石器、青铜器和陶器共存。"夏格旺堆说，此次考古调查与发掘工作为了解象泉河流域古代遗存、早期文明的演进及其与周边考古学文化的关系提供了重要的实物资料与线索。

据介绍，此次考古发掘获取陶质、石质、骨质、铜质、铁质、木质、玻璃、贝饰、皮质等各类遗物300余件（组），收集一批人骨、动物骨骼，采集朽木、木炭、土样、作物种子等分析样品20余个。

考古发掘期间，考古队不仅对每个遗迹进行航拍和三维建模，还对其中一处墓葬遗迹的头骨及其头饰进行了整体石膏打包，以便后期在实验室中对头骨及头饰进行更加科学的清理，为复原工作奠定基础。