总统：加强经济和投资领域的合作是我国优先方向之一

哈通社/阿斯塔纳/4月11日-纳扎尔巴耶夫总统今日在总统府接受4国新任驻哈大使递交的国书时介绍了今年将在我国举行的重要活动。

"哈萨克斯坦一直以来非常重视欧亚经济联盟、上合组织以及集体安全条约组织的相关活动。加强我国外交政策的区域合作具有重要意义。根据2017年的结果，我国取得了良好的经济发展。加强经济和投资领域的合作，以及推动与外国企业的合作是我们的主要方向之一。 我们希望增加经贸总量，为推动工业发展吸引更多的投资。 哈萨克斯坦在2017年全球最佳经商国家排行榜中，从190个国家当中位居第36位。" 纳扎尔巴耶夫说。

总统还强调，2017世博会期间，我国建立了国际绿色科技发展中心和IT 创新国际科技园区。



"发展阿斯塔纳国际金融中心是我国优先项目之一。我诚挚邀请大家参与国际金融中心的发展并从中受益。为加强互利的经贸合作，有必要利用我国的巨大机遇。"







此外，总统介绍了今年将在我国举行的国际活动。



"今年，我国将举行阿斯塔纳经济论坛、第六届世界与传统宗教领袖大会以及世界伊斯兰经济论坛。坚信贵国也会积极参与这些活动。"



最后，总统祝贺各国大使，并预祝即将在哈开始进行的外交工作顺利。



"我再次祝贺你们在哈萨克斯坦开始你们的外交使命。愿你们在工作中取得成功，身体健康。"纳扎尔巴耶夫说。







【编译：达娜】