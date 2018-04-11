纳扎尔巴耶夫：哈俄关系是国家间关系的典范

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 11日，纳扎尔巴耶夫总统在接受多国大使国书时表示，哈俄关系是国家间关系的典范。

"哈萨克斯坦与俄罗斯联邦之间的关系是国与国之间关系的标准，同时也是战略合作伙伴及同盟关系的显著典范。欧亚经济联盟一体化进程对两国建立紧密合作关系起到了积极作用。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统强调，促进两国之间合作发展的相关举措取得了两国人民的大力支持。

"我高度评价与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京之间良好个人关系。其在近期赢得大选再次证明了俄罗斯人民对他在领导期间进一步促进国家发展、加强地缘政治作用方面所做的工作给予的高度评价，以及其对国家的无限忠诚。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还指出，为两国人民利益，哈萨克斯坦将同俄罗斯进一步加强双边及国际组织框架下的合作关系。

据悉，新任俄罗斯驻哈大使在递交国书仪式结束后举行的新闻发布会上表示，在来到阿斯塔纳之前，其接受了俄罗斯总统普京的接见。

"总统在会谈期间指出，担任驻哈萨克斯坦大使肩负着重大的信任与责任心。这实际上确实如此。因为在发展两国合作关系及经济合作领域哈俄关系拥有无限可能并具有重要意义。" 阿列克谢·波洛达夫金说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府接受了4国新任驻哈大使递交的国书，其中包括俄罗斯驻哈萨克斯坦特命全权大使阿列克谢·波洛达夫金。

另外，纳扎尔巴耶夫总统在仪式发表讲话时就哈萨克斯坦今年要举行的一系列重要活动进行了介绍。

【翻译：冰山 编辑：小穆】