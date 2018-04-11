哈萨克斯坦将设投资者保护办公室

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 哈萨克斯坦计划设立保护外国投资者利益的特别项目办公室。

据了解，国家公务员事务和反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫、投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克以及外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫11日在阿斯塔纳举行哈萨克斯坦投资环境问题国际商业论坛上签署了相互合作备忘录。



据什佩克巴耶夫透露，目前仍存在一些问题导致投资者们在国内无法完全展示其经济潜力及实施新的商业理念。其中，腐败风险与行政障碍也是问题之一。





"国家公务员事务和反腐败署正在系统的实施清除腐败及非法干涉现象方面的相关工作。过去三年来，共查明976起案件，389名官员被判刑。所实施的措施保护了500多名企业家的利益。不可隐瞒，通常大部分非法干涉案件不会经过我们审查，而往后我们将对每个案件进行快速回应，因此，我们今天签署了国家公务员事务和反腐败署+投资申诉专员工作处+外交部格式下加强联合力量的备忘录。" 什佩克巴耶夫说。



什佩克巴耶夫表示，项目办公室将负责管理与腐败有关的所有损失，并保护投资者和企业家们免受压力。





投资和发展部部长指出，去年投资申诉专员工作处共收到43份申诉，其中大多数投资者们主要面临税务、海关、劳务、移民以及土地关系等方面的障碍。



阿布德拉赫曼诺夫强调，外交部将为陷入困境的外国投资者提供帮助。



"我希望在哈萨克斯坦私营部门并不存在严重的问题。然而，哈萨克斯坦商业环境正在迅速发展。我从投资和发展部部长那里得知，2018年第一季度外商在我国境内的直接投资总额增长了40%。因此，如果投资者们在实施各种项目方面若遇到任何障碍，可立即向外交部以及其他政府机构寻求援助。此外，也可以联系外交使团、商业协会以及其他组织。" 阿布德拉赫曼诺夫说。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】