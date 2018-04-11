总统：哈土两国建立了高水平的相互理解关系

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府接受土库曼斯坦新任驻哈大使托伊勒•卡梅科夫提交的国书时表示，哈土两国建立了高水平的相互理解关系。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦希望与土库曼斯坦进一步加深双边多个领域合作关系。两国是在中亚地区建立睦邻友好关系的兄弟国家，双方保持着可靠和建设性的对话，并建立了高水平的相互理解关系。土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫于2017年4月份对阿斯塔纳进行的国事访问，以及我去年9月份对阿什哈巴德进行的工作访问开启了两国合作关系历史新的阶段。"

总统还指出，哈土双方签署的战略合作伙伴关系协议和两国间国境线划分协议进一步加强了双边合作关系。

卡梅科夫在国书提交仪式后举行的新闻发布会上表示，哈土两国在所有领域建立了紧密的战略合作伙伴关系。

"土库曼斯坦和哈萨克斯坦在国际事务上时刻对彼此提供支持。我们将继续同哈萨克斯坦一同在国际社会和地区提出关于可持续发展领域的重要倡议。此外，我们向哈萨克斯坦政府和国家元首的支持表示感谢。"他说。

【编译：小穆】