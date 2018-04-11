哈法政治磋商会议在巴黎举行

哈通社/阿斯塔纳/4月11日-据我国外交部新闻消息，外交部副部长罗曼•瓦西里恩科表示， 4月9-10日在巴黎举行的会谈圆满结束，双方都有意进一步加强哈法战略伙伴关系。

在与法国欧洲和外交部国务秘书、哈萨克斯坦-法国政府间经济合作委员会联合主席让•巴蒂斯特•莱曼的会晤中，双方讨论了双边和多边合作的问题。



瓦西里恩科介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的社会经济改革以及国际倡议等内容。表示今年是哈萨克斯坦与法国签署战略合作协定10周年。他还指出，阿斯塔纳有意深化与法国的政治对话，并进一步扩大传统经济合作。



法国方面则高度赞赏哈萨克斯坦同法国在重要领域的合作水平。



此次哈法政治磋商的第七阶段会谈中，我国代表团与法国方面分别由瓦西里恩科和法国外交与国际发展部欧洲大陆司司长弗洛兰斯•曼杰恩率领。



双方指出两国在双边和多边议程上进行有效合作的重要性，其中包括哈萨克斯坦在2017-2018年加入联合国安理会等事件。曼杰恩指出，哈萨克斯坦为加强地区和全球安全作出了重大贡献。



此次会谈就中亚国家之间的友好关系、欧盟新战略，为阿富汗的稳定作出的共同贡献以及阿斯塔纳进程内的多边谈判等问题展开讨论。 此外，还特别关注了区域经济和基础设施，其中包括 "一带一路"倡议下的项目，以及欧亚经济联盟的发展等问题。



在经济外交任务方面，双方提到两国在运输、能源、核能和航空航天等领域的分权合作关系。



法国是我国经济的第五大投资国。目前，有140多家法国企业作为外商直接投资在我国投资超过130亿美元。



瓦西里恩科向法国方面提到了阿斯塔纳20周年庆典的到来以及阿斯塔纳国际金融中心的开业。邀请合作伙伴发展IT国际技术园项目和"绿色"技术创新项目的计划引起了法方的兴趣。



此外，在爱丽舍宫，副部长与法国总统顾问爱丽丝•鲁弗也进行了会晤。双方讨论了阿斯塔纳与巴黎的政治对话的发展前景。



访问期间，副部长还出席了在"乔伊索"研究学院举行的哈法友谊双边会谈。各商界和政界代表人士参加了该会议。



【编译：达娜】