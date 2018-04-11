哈通社同中东通讯社签署合作备忘录

哈通社/开罗/4月11日 -- 哈通社第一副社长达尼亚尔·吾铁舍夫11日在埃及首都开罗同该国国家通讯社中东通讯社（MENA）董事会主席兼总编辑阿里·哈桑举行会晤，并签署相互谅解备忘录。

哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼•伊萨哈里耶夫和哈驻埃及使馆顾问阿斯哈尔·阿勒巴耶夫出席了会谈。

哈桑先生指出，与哈通社建立合作关系对MENA通讯社来说具有重要意义。他同时还表示，目前世界部分媒体在发布关于埃及的虚假消息，而与哈萨克斯坦国家通讯社之间的相互合作关系将带来可观性的影响。

哈桑先生还表示，双方签署的相互谅解备忘录为两国合作关系的发展具有重要作用。他还称，这是埃及总统阿卜杜勒•法塔赫•塞西2016年2月份对哈萨克斯坦进行的访问成果。



伊萨哈里耶夫就哈桑先生的热情接待表示感谢，并祝愿埃及经济稳定、持续繁荣发展。

吾铁舍夫表示，哈通社一贯只发布官方信息来源验证的消息。

"哈通社的合作伙伴均为国家级媒体。作为国家通讯社，在哈萨克斯国内新闻媒体领域处于领先位置，是国内最重要的信息来源。"他说。



据悉，哈萨克斯坦驻埃及大使为双方签署备忘录提供了大力支持。



【编译：小穆】