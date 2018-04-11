美俄叙利亚化武归责决议草案均在安理会遭到否决

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 据联合国新闻处消息，安理会于当地时间10日下午再次就叙利亚发生的化学武器攻击事件问题举行会议，并对美国与俄罗斯分别提出的两份有关建立新的国际独立调查机制对这些事件进行调查以确定责任方的决议草案进行了表决。这两份草案均遭到否决。

安理会2012年曾建立过一个试图确定叙利亚化武攻击事件责任方的国际调查机制，这就是禁止化学武器组织-联合国联合调查机制。去年底，由于俄罗斯的否决，该机制的任期没有得到延长。

此后，俄罗斯和美国分别在今年1月和2月提出决议草案，旨在建立一个新的国际独立调查机制，以确定叙利亚使用化学武器事件的责任方，但均未获得通过。

上周末叙利亚杜马地区再次发生化学武器攻击指称，引起国际社会的强烈反响，并促使美国和俄罗斯再次调整决议草案，并将其付诸表决。

美国的决议草案得到了12票赞成，但遭到了俄罗斯的否决，同时，玻利维亚也投了反对票，中国弃权。决议没有获得通过。

俄罗斯此次否决是该国在安理会有关叙利亚问题上第12次使用否决票，也是在有关对叙利亚境内使用化学武器事件进行调查的相关决议草案投票中第六次行使否决权。

俄罗斯的决议草案得到了6票赞成，7票反对，2票弃权。中国投了赞成票。

各国代表纷纷在这两份决议草案付诸表决前后发言。

俄罗斯代表内本西亚（Vassily Nebenzia）指出，美国的决议草案在还没有开展调查之前就预判了责任方。

美国代表黑莉（Nikki Haley）则指出，俄罗斯的否决再次表明，为保护叙利亚阿萨德政权，该国不惜一切代价。

英国代表皮尔斯（Karen Pierce）表示，俄罗斯的决议草案要求该国能够任命调查人员并审查调查结论。这必将使拟议中的国际独立调查机制失去独立性。

安理会当晚还就俄罗斯提出的第三个决议草案进行了投票。 该草案涉及禁止化学武器组织事实调查组的工作。

这一草案得到玻利维亚、中国、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦和俄罗斯的5票赞成，法国、波兰、英国和美国的4票反对，有6个国家弃权，即科特迪瓦、赤道几内亚、科威特、荷兰、秘鲁和瑞典。