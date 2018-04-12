“精神文明复兴” 规划一周年：阿斯塔纳青年举办快闪活动

哈通社/阿斯塔纳/4月12日-为纪念 "精神文明复兴" 规划项目的一周年，阿斯塔纳市青年日前组织了一场特别的"快闪活动"。

此次快闪活动举行的非常成功。活动在"哈萨克耶勒"纪念碑前举行。"哈萨克斯坦100名新人物"项目获奖者、明星、知名博主、35所大学和84所中学的学生们以及阿斯塔纳青年中心志愿者都积极地参与了此次活动。















"此次活动由阿斯塔纳市政府公共事务发展部门，以及阿斯塔纳青年中心组织举办。该活动旨在纪念纳扎尔巴耶夫总统提出的‘精神文明复兴'规划项目一周年。这一年里，在项目框架内，完成了诸多工作。‘精神文明复兴'项目并不只是临时项目，而是保障了国家未来的重要项目。举行快闪活动则是这些年轻人们的想法。" 阿斯塔纳青年中心主席穆罕默德江•波勒斯别克介绍说。



他表示，阿斯塔纳青年中心在这一年期间也开展了许多工作，为国家的项目献上了自己的一份力量。



"‘精神文明复兴'规划项目的目的之一就是使国家逐步走上现代化。因此，此次活动受到了政府很大的支持。在项目框架内，去年我们组织了许多活动，并与知名博主展开了合作。我们在各大商场举办过慈善活动、并定期访问孤儿院和养老院等。这一切都体现了年轻一代对国家发展的责任感。" 波勒斯别克说。































【编译：达娜】