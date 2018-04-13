政府总理萨金塔耶夫抵达阿特劳进行视察

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 - 据总理官网消息，政府总理萨金塔耶夫13日抵达阿特劳，开始对当地进行视察。

据悉，总理此次视察阿特劳，旨在了解总统署名文章、国情咨文及五大社会举措中提出的各项任务，在当地的落实情况。



根据行程安排，总理在视察期间将走访该州多家企业及重要设施。包括：位于国家工业石油化工科技园的聚乙烯涂层厂和燃气轮机发电厂，作为"阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕"公路线重要组成部分的乌拉尔河跨河大桥，"数字化哈萨克斯坦"框架下落实当中的知识产权中心等。



总理还将前往"SP 萨莱什克"农业基地，并了解农业综合体国家发展规划落实情况及农业领域从业者在农业发展当中的工作。



随后，总理将会见阿特劳州大学生及青年代表，就总统五大社会举措相关内容，特别是其中扩大接受高等教育机会和改善大学生住宿环境等进行讨论。



根据行程安排，总理还将会见阿特劳州医疗卫生领域工作人员。



考察期间，总理计划就2018年阿特劳州地区经济发展、激励中小企业和促进创业等内容，同当地商业人士进行讨论。



值得一提的是，这是总理今年对国内地区的第三次视察之行。此前，总理曾前往南哈州和克孜勒奥尔达州进行视察。



【编译：木合塔尔·木拉提】