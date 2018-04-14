俄外交部：联合国安理会应审议叙利亚空袭形势

哈通社/阿斯塔纳月/4月14日 -- 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄外交部强调，俄罗斯将向联合国安理会提交能够证明美国空袭叙利亚违法的证据，而不仅仅是简单的论据。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，联合国安理会应就叙利亚空袭进行审议，与此同时，西方国家已经开始为袭击辩解。 扎哈罗娃向记者表示："接下来安理会应当对这一问题进行全面研究，我已经能推测西方伙伴会说什么。他们已经开始基于媒体和社交网络上的材料为自己辩解。近五年来他们经常这样做，已经成为一种趋势。"她还表示，"如果说他们此前只是指责，那么现在他们已经开始以这些社交网络材料为由发动袭击了。"

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，美国、英国和法国导弹打击叙利亚是在粗暴、无礼地违反国际法准则。

扎哈罗娃对记者说："正在粗暴无礼地违反国际法。没有一致的证据，并不是没有等到，实际上是在取消了禁止化学武器组织在该地区某种任务的情况下，美国与盟友一起打击了大马士革。"

美国总统唐纳德·特朗普此前向民众发表讲话，宣布对叙发动袭击，英法两国也确认了空袭事实。

俄国防部发布消息称，4月14日莫斯科时间3时42分至5时10分（北京时间8时42分至10时10分），美军的飞机和舰艇会同英法空军对叙利亚军事和民用基础设施的目标发起导弹攻击。俄国防部称，发射了百余枚巡航导弹和空对地导弹，大部分导弹在飞向目标时被叙防空武器击落。